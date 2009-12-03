Путин отреагировал на критику Лукашенко: может, это любовь

Руководство Беларуси остается сторонником интеграции с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение премьер-министр Росси Владимир ПУТИН высказал во время общения с россиянами в программе «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».

«Есть проблемы текущего характера, которые могут вызывать трения. Но в целом руководство Беларуси и Президент Беларуси являются сторонниками интеграционных процессов, сближения с Россией, и мы этим очень дорожим», - сказал В.ПУТИН.

По его мнению, самым ярким подтверждением этого является подписание соответствующих документов и создание Таможенного союза.

В.ПУТИН считает, что это решение является одним из самых главных интеграционных решений на постсоветском пространстве. «Это реальный путь реальной интеграции», - сказал премьер РФ.

Отвечая на вопрос, почему он не реагирует на критику Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО в свой адрес, В.ПУТИН ответил: «Может это любовь… А если серьезно, у нас тоже очень добрые чувства в отношении всего белорусского народа, всей страны и ее руководства».

По его мнению, руководство Беларуси хотело бы получить от РФ больше. При этом В.ПУТИН напомнил, что в позапрошлом году РФ выделила Беларуси кредит в размере 1,5 млрд. дол., в прошлом году – 1 млрд. дол., в этом году 0,5 млрд. дол. плюс «Газпром» проплатил еще 650 млн. дол.

В.ПУТИН отметил, что Беларусь экспортирует на российский рынок очень много продовольственных товаров. В частности, 100% мясной продукции, около 80% молочной.

Также, по его словам, Беларусь получает энергоресурсы с большой скидкой.

«Есть и другие сферы нашего сотрудничества, особенно в социальной сфере… Но руководству Беларуси хотелось бы побольше», - сказал глава правительства РФ.

По словам В.ПУТИНА, это возможно, но такие действия должны быть синхронизированы с процессами интеграции в рамках Союзного государства. «Чем глубже интеграция, тем больше возможностей переходить на внутрироссийские цены и стандарты», - сказал он.

В.ПУТИН отметил, что Беларусь попросила РФ сохранить цены на энергоносители на уровне этого года, хотя по контракту цена должна повысится.

Он также заверил, что объем выданных Россией кредитных ресурсов для Беларуси достаточный, тем более что Минск получает поддержку МВФ.

«Мы постоянно ставим перед МФВ вопрос о том, что наши деньги должны использоваться в не последнюю помощь на поддержку наших ближайших соседей и союзников», - сказал он.