Французский парламент эвакуировали из-за угрозы взрыва

18:38, 02 декабря 2009
Мир
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До этого заседанию мешали экологи

Французский парламент частично эвакуирован из-за угрозы взрыва, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Ранее сегодня заседание парламента, на котором депутаты обсуждают подготовку к конференции ООН под изменению климата, уже прерывалось десятью активистами Greenpeace.

Экологи пытались развернуть в зале заседаний свои плакаты, но были быстро выведены из здания охраной.

 

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