Французский парламент эвакуировали из-за угрозы взрыва
18:38, 02 декабря 2009Мир
789 0
До этого заседанию мешали экологи
Французский парламент частично эвакуирован из-за угрозы взрыва, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.
Ранее сегодня заседание парламента, на котором депутаты обсуждают подготовку к конференции ООН под изменению климата, уже прерывалось десятью активистами Greenpeace.
Экологи пытались развернуть в зале заседаний свои плакаты, но были быстро выведены из здания охраной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter