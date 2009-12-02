Французский парламент эвакуировали из-за угрозы взрыва

Французский парламент частично эвакуирован из-за угрозы взрыва, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Ранее сегодня заседание парламента, на котором депутаты обсуждают подготовку к конференции ООН под изменению климата, уже прерывалось десятью активистами Greenpeace.

Экологи пытались развернуть в зале заседаний свои плакаты, но были быстро выведены из здания охраной.