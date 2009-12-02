Посол США в Украине вручил копии верительных грамот
18:19, 02 декабря 2009Мир
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Оригиналы - для Президента
Новый посол США в Украине Джон ТЕФФТ вручил министру иностранных дел Украины Петру ПОРОШЕНКО копии верительных грамот.
Как передает корреспондент УНИАН, Дж.ТЕФФТ сказал: «Я счастлив быть сегодня здесь и вручить вам копии верительных грамот. Оригиналы будут вручены Президенту Украины, как это предусмотрено протоколом».
В свою очередь П.ПОРОШЕНКО пожелал новоназначенному послу США плодотворной работы во время пребывания в Украине.
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