Посол США в Украине вручил копии верительных грамот

Новый посол США в Украине Джон ТЕФФТ вручил министру иностранных дел Украины Петру ПОРОШЕНКО копии верительных грамот.

Как передает корреспондент УНИАН, Дж.ТЕФФТ сказал: «Я счастлив быть сегодня здесь и вручить вам копии верительных грамот. Оригиналы будут вручены Президенту Украины, как это предусмотрено протоколом».

В свою очередь П.ПОРОШЕНКО пожелал новоназначенному послу США плодотворной работы во время пребывания в Украине.