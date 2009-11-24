Новый президент Румынии не изменит политику в отношении Украины

Кандидат на пост главы Украинского государства Сергей ТИГИПКО считает, что новоизбранный президент Румынии не изменит политику в отношении нашей страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал итоги первого тура президентских выборов в Румынии, в соответствии с которыми во второй тур вышли действующий глава государства Траян БЕСЕСКУ и лидер Социал-демократической партии Мирча ДЖОАНЭ.

«Ни один из претендентов на должность президента Румынии не будет изменять политику в отношении нашей страны», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, «пять лет тому назад БЕСЕСКУ пришел к власти на либерально-демократических лозунгах и даже использовал в своей кампании оранжевый цвет. Тогда Виктор ЮЩЕНКО и его соратники взяли на вооружение идею, что дружбу между Бухарестом и Киевом гарантирует близость «оранжевых» президентов. В итоге так называемая дружба свелась к односторонним уступкам Украины».

Он напомнил, что, несмотря на декларирование преданности общим европейским ценностям, Т.БЕСЕСКУ последовательно проводил политику, направленную на ослабление позиций Украины в регионе, румынизацию населения Черновицкой области, раздачу украинцам румынских паспортов. При этом «оранжевом» президенте Бухарест получил 80% спорного участка шельфа в районе острова Змеиный, сорвал возобновление судоходства в украинской части Дуная, прибегнул к высылке украинских дипломатов. Именно Т.БЕСЕСКУ в 2007 году публично поставил под сомнение законность прав Украины на Северную Буковину и южную часть Бессарабии.

«Очень показательно, что БЕСЕСКУ в самой Румынии никоим образом не считается националистом и фанатом идеи «Великой Румынии». Более того, его даже критиковали за «избыточную мягкость» в отношении Киева. Это значит, что у Украины в Бухаресте друзей нет», – подчеркнул С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Румынии состоялся первый тур выборов Президента. По их результатам во второй тур вышли нынешний глава государства Т.БЕСЕСКУ и социал-демократ М.ДЖОАНЭ. Второй тур президентских выборов в Румынии будет проведен 6 декабря.