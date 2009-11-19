МИД России видит в Украине 8 миллионов соотечественников

Министерство иностранных дел России считает, что в Украине проживает 8 млн. российских соотечественников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Александр ЧЕПУРИН.

«Когда мы говорим о соотечественниках в Украине, то мы ориентируемся на цифру переписи», - сказал А.ЧЕПУРИН.

«Мы ориентируемся на официальную статистику русского населения Украины. Если взять перепись советскую, то там количество русских было в полтора раза больше, чем показала перепись 90-х годов. В первом случае, было 12 млн., вторая перепись – около 8 млн.», - сказал он.

«Мы исходим из того, что в данном случае – это не люди, которые выехали из РФ, это не граждане РФ, но это этнические русские, которые ассоциируют себя в большинстве с российской культурой и русским языком», - подчеркнул А.ЧЕПУРИН.

Он не исключил, что по результатам следующей переписи населения количество таких людей может уменьшиться.

По словам А.ЧЕПУРИНА, в постсоветских странах количество российских соотечественников постоянно уменьшается не потому что они уезжают. В частности, в новых условиях на постсоветском пространстве опрашиваемые называют национальность той страны, в которой они живут.

«В изменившихся условиях часть тех, кто относил к себя к русским, может относить себя к титульной нации», - сказал он.