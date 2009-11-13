Франция передала для Украины вакцину против «свиного гриппа»

Франция передала Всемирной организации здравоохранения для помощи Украине вакцину для борьбы с гриппом A/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве госсекретарь по европейским делам МИД Франции Пьер ЛЕЛЛУШ.

«Франция приняла решение предоставить в распоряжение Всемирной организации здравоохранения 10% тех вакцин, которые она имела, а это около 10 млн. доз», - сказал он.

По словам П.ЛЕЛЛУША, эта помощь будет передана в распоряжение ВОЗ до конца 2009 года, а уже ВОЗ предоставит Украине 923 тысячи доз, и в начале следующего года еще 3,7 млн. доз вакцины.

Кроме того, П.ЛЕЛЛУШ сообщил, что Франция сотрудничает с Европейским Союзом относительно предоставления помощи в подготовке кадров в сфере здравоохранения.

Он выразил солидарность Франции с Украиной в борьбе с эпидемией гриппа. «Эпидемия не помешала французской делегации приехать сюда, ведь мы видим, что не столько опасны вирусы гриппа, как микробы раздора, которые могут угрожать политическому организму Украины», - сказал дипломат.