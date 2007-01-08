Еврокомиссия требует объяснений от России и Беларуси

Еврокомиссия потребовала у России и Белоруссии срочного объяснения причин, по которым остановлены поставки нефти из России в Польшу и другие страны ЕС. Как сообщает «Газета.ru», об этом заявил европейский комиссар по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС.

«Мы связались с российскими и белорусскими властями и потребовали немедленного и подробного объяснения этого перебоя», - отметил он.

Он также сообщил, что нормальным поставкам нефти в ЕС сейчас ничто не угрожает, однако комиссия примет превентивные меры.

Как сообщал УНИАН, сегодня Польша сообщила, что российская нефть перестала поступать в страну по нефтепроводу "Дружба", проходящему через Белоруссию.

В то же время, по данным пресс-секретаря МИД Беларуси Андрея ПОПОВА, республика не прекращала прокачку нефти по территории страны транзитом в третьи государства и давление на входе нефтепровода "Дружба" на территории Беларуси было понижено не по вине белорусской стороны. По данным других источников, прокачка российской нефти в направлении Польши, Германии не осуществляется по распоряжению концерна "Белнефтехим".

Сегодня же глава «Транснефти» Семен ВАЙНШТОК сказал, что Белоруссия с 6 января незаконно отбирает российскую нефть из нефтепровода, предназначенную для Западной Европы.