Правозащитники приговорили президента к высшей мере

Вайра Вике-Фрейберга. Фото с сайта europa.eu

Депутаты сейма Латвии получили от членов латвийской правозащитной организации "Хельсинки – 86" письмо, в котором сказано, что в декабре прошлого года создан "народный трибунал", который за разрушение территориального единства Латвии приговорил к высшей мере наказания президента Латвии Вайру Вике-Фрейбергу, премьер-министра Айгара Калвитиса и министра иностранных дел Артиса Пабрикса. Об этом пишет "Postimees" со ссылкой на агентство BNS.

В письме, в частности, сказано, что председательствует в трибунале один из создателей "Хельсинки-86", бывший ювелир Линард Грантиньш, а его помощниками являются Раймонд Битениекс, Константин Пупурс и Айвар Прусис. По мнению авторов послания, высшую меру наказания высшие государственные должностные лица страны заслужили "за геноцид в отношении латышского этноса, за сознательное отрицание и обход международных конвенций, касающихся послеоккупационного периода Латвии; за абсолютный произвол в принятии политических решений и грубое игнорирование Конституции Латвийской Республики; за сокрытие преступников периода оккупации".

По словам депутата от парламентского оппозиционного объединения "Центр согласия" Нила Ушакова, письмо по электронной почте отправлено всем депутатам сейма. Ушаков лично переправил это послание в Полицию безопасности. "Если это не шутка, пусть этим занимается она", - пояснил парламентарий.

Организацию "Хельсинки-86" основали в 1986 году ювелир Линард Грантиньш, шофер Раймонд Битениекс и диспетчер службы электроснабжения Мартиньш Барис. Организация призывала обнародовать секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа.

Как известно, в 2005 году Россия отказалась подписать договор о границе с Латвией, так как латвийское правительство в одностороннем порядке приобщило к нему декларацию со ссылкой на Мирный договор между Латвией и Россией от 1920 года, по которому Латвии отходят Абрене и шесть окрестных волостей. Сейчас эти территории входят в состав РФ. В последнее время в Риге все большее число политиков склоняются к мысли, что Латвии следует отказаться от каких-либо территориальных претензий к России.

Лента.ру