Дастин Доника: 3-тысячный погибший в Ираке американский военный

Число погибших в Ираке американских военнослужащих в конце декабря 2006 года преодолело рубеж в три тысячи человек.

В воскресенье на сайте Iraq coalition casualties, посвященном потерям антииракской коалиции, появились сведения, что трехтысячным погибшим в Ираке стал 22-летний Дастин Доника (Dustin R. Donica), убитый 28 декабря 2006 года.

В целом декабрь 2006 года, отмечается на сайте, стал самым кровопролитным месяцем за всю историю антииракской компании. Американские потери за декабрь составили 111 человек.

Президент США Джордж Буш в своем новогоднем обращении к нации выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью в Ираке трехтысячного американского военнослужащего, сообщает Reuters.

"Президент верит в то, что каждая жизнь бесценна, и с глубокой скорбью воспринимает каждую потерю, - заявил представитель Белого дома Скотт Стензел (Scott Stanzel). "Джордж Буш уверен, что их жертва была не напрасной", - сказал он.

Свои соболезнования в связи с 3-тысячным погибших за 4 года иракской кампании выразил и Пентагон. В то же время, отметил официальный представитель американского оборонного ведомства, "мы скорбим по каждому погибшему военнослужащему, достижение каких-либо формальных рубежей не имеет значения".

Напомним, что по состоянию на начало 2007 года в Ираке несут службу около 134 тысяч военнослужащих США. Сроки вывода либо сокращения американского контингента в Ираке пока не определены.

Лента.ру