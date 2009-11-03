Венгрия поставит в Украину вакцину против гриппа А/H1N1

Венгрия поставит в Украину 20 тыс. единиц вакцины против гриппа А/H1N1.

Об этом сообщил во вторник премьер-министр Венгрии Гордон БАЙНАИ, передает РИА Новости со ссылкой будапештское радио.

Глава кабинета министров сделал это заявление во время собственной процедуры получения прививки от опасного вируса в медицинском кабинете национального парламента.

Г.БАЙНАИ осведомлен, что до настоящего времени вакцина поступила далеко не во все аптеки Венгрии. Тем не менее, по его словам, поставки вакцины против гриппа в Украину не скажутся на снабжении этим видом лекарственных препаратов самой Венгрии.

«На сегодняшний день в стране произведено более 3,4 млн. единиц вакцины. Этого сейчас вполне достаточно. Проблема заключается в транспортировке лечебных препаратов, и она будет решена в кратчайшие сроки», - подчеркнул премьер.