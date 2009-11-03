НАТО выступает за вывод российских войск из Приднестровья

Североатлантический альянс (НАТО) выступает за вывод российских войск и вооружений с территории Приднестровья.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском парламенте, с таким заявлением выступили члены делегации подкомитета по демократическому правлению Парламентской ассамблеи НАТО во главе со специальным докладчиком подкомитета Марком Ангелом на встрече в Кишиневе с исполняющим обязанности президента Молдавии, председателем парламента Михаем Гимпу.

Они также высказались за сохранение территориальной целостности Молдавии и возобновление переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" (Россия, Украина, ОБСЕ, ЕС, США, Молдавия, Приднестровье).

Делегация НАТО находится в Кишиневе с ознакомительным визитом для доработки проекта специального доклада "Молдавия: внутренние вызовы, перспективы евроатлантической интеграции", который будет представлен на осенней сессии ПА НАТО 13-17 ноября 2009 г. в Эдинбурге.

В проекте доклада рассматриваются политические события в Молдавии, последовавшие после парламентских выборов 5 апреля и 29 июля 2009 г., оценивается нынешний уровень отношений между Молдавией, НАТО и ЕС, а также перспективы европейской интеграции и приднестровского урегулирования.