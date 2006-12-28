Без российского газа Лукашенко продержится больше 2 недель

На случай прекращения поставок российского газа крупные электростанции Белоруссии уже подготовлены к переходу на мазут, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в энергоконцерне "Белэнерго". По словам источника, "в энергосистеме запасы мазута превышают норматив в 400 тысяч тонн, этого хватит больше чем на две недели".

Издание напоминает, что Украина в аналогичной ситуации "продержалась" три дня: 1 января поставки газа прекратились, и уже 4 января 2006 года был подписан договор между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о продаже газа в течение следующих пяти лет.

Напомним, что весной 2006 года "Газпром" заявил о пересмотре цены на газ для Белоруссии: вместо 46,68 доллара за тысячу кубометров республике было предложено платить 200 долларов или оплатить часть стоимости газа акциями "Белтрансгаза". Белоруссия эти предложения отвергла и, в свою очередь, пообещала увеличить стоимость транзита российского газа, который идет по территории республики в Европу.

В случае, если соглашение о цене не будет достигнуто, "Газпром" пообещал прекратить поставки газа в Белоруссию 1 января 2007 года в 10:00 по московскому времени.

Лента.ру