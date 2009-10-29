Россия переходит к новой стратегии

Россия переходит к стратегии разноуровневой интеграции с постсоветскими странами.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал директор российского Международного института политической экспертизы Евгений МИНЧЕНКО.

«Сейчас возникает новая стратегия – стратегия разноуровневой интеграции, которая включает в себя несколько моментов. Самый низкий – это СНГ – клуб для общения, далее - это ЕврАзЭС, и самый высокий на сегодня - это Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

В то же время, он отметил, что существует достаточно влиятельная группа российских чиновников, которые являются теневыми оппонентами Таможенного союза из-за угрозы потерять большие доходы. «Сейчас преодолевается это сопротивление. Думаю, подобного рода форматы будут более успешными и нам удастся сделать рывок по формированию Таможенного союза», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

Эксперт считает, что политика России в отношении постсоветских стран, в первую очередь, стран СНГ, за последние время прошла несколько стадий. «Экономические уступки в обмен на демонстрацию лояльности. В частности, дотирование экономик низкими ценами на газ. Эта тактика оказалась неуспешной. Перешли к другой тактике – экономического прагматизма, которая тоже не работает. Тормозится кооперация и возникают экономические потери», - сказал Е.МИНЧЕНКО.