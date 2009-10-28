Выставку украинской марки в Иране продлили: она идет на ура

Из-за огромного успеха у посетителей в Иране продлена работа выставки украинской художественной марки, посвященной 18-й годовщине Независимости Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Иране.

Согласно информации Посольства, 24 октября 2009 г. в Музее связи министерства связи и информационных технологий Исламской Республики Иран в Тегеране открылась выставка украинской художественной марки, посвященная 18-й годовщине Независимости Украины.

В церемонии открытия приняли участие заместитель генерального директора УГППС «Укрпочта» Игорь МЕЛЕНЧУК, заместитель генерального директора Почтовой компании Ирана М.НАСИРИ, Посол Украины в Иране Игорь ЛОГИНОВ, руководство Музея связи. Во время церемонии открытия был подписан Меморандум о сотрудничестве между УГППС «Укрпочта» и Почтовой компании ІРІ.

Как сообщили в Посольстве, по просьбе руководства музея связи, работа выставки продлена до 4 ноября 2009 г., поскольку она пользуется большим успехом у посетителей (планировалось, что выставка завершит работу 28 октября - УНИАН).

Выставка украинской художественной марки проводится в Иране впервые.

Мероприятие проводится совместными усилиями Посольства Украины в Иране, Почтовой службы ІРІ, Музея связи и Украинского государственного предприятия почтовой связи УГППС «Укрпочта», которое предоставило экспонаты для выставки. Представленная на выставке украинская филателистическая продукция пополнит фонды иранского Музея связи.