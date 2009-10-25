Обама объявил чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико

Президент США Барак Обама объявил о введении режима чрезвычайного положения в Пуэрто-Рико, где третий день продолжаются пожары, вызванные взрывом на нефтеперерабатывающем заводе, передает радиостанция "Маяк".

Как отмечается в заявлении, распространенном сегодня Белым домом, Президент отдал распоряжение о выделении федеральной помощи карибскому острову, находящемуся под управлением США. "Указ президента наделяет министерство национальной безопасности и федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям полномочиями по координированию всех усилий, направленных на ликвидацию бедствия и оказание помощи населению", - сообщил Белый дом.

Утром 23 октября близ аэропорта г.Сан-Хуана - столицы Пуэрто-Рико - по неустановленной пока причине взорвались несколько емкостей для хранения нефти на местном нефтеперерабатывающем заводе, что привело к беспрецедентному по силе пожару. Из-за мощных выбросов пламени пожарные и спасатели несколько часов не могли приблизиться к месту возгорания. Местные власти объявили о массовой эвакуации жителей из близлежащих районов. В результате инцидента никто не погиб, хотя двое человек, по некоторым данным, получили ранения при взрыве.

Взрыв произошел на предприятии, принадлежащем компании Caribbean Petroleum Corp. Представители компании затрудняются назвать причину взрыва. Сообщается, что к расследованию обстоятельств происшествия подключилось Федеральное бюро расследований США.

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