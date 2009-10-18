НАТО приняло решение усилить войска в Афганистане

Военное руководство НАТО приняло решение об усилении воинского контингента в Афганистане. Туда будет направлено дополнительное число солдат, а также новые средства для уже действующих в стране военных, передает Associated Press. В обсуждении принимали участие руководители военных ведомств 42 стран, участвующих в операции ООН под эгидой НАТО.

По словам представителя НАТО полковника Массимо Панисси, пока еще нет определенности, сколько именно военнослужащих стран НАТО будет отправлено в Афганистан. Об этом страны-участники блока, скорее всего, договорятся на встрече в Братиславе, которая пройдет 22-23 октября.

В США власти этой страны ведут дискуссию об отправке в Афганистан дополнительно до 40 тыс. солдат. Ожидается, что решение будет принято президентом Бараком Обамой в ближайшее время. 14 октября премьер-министр Великобритании Гордон Браун объявил об увеличении контингента войск этой страны на 500 человек.

Кроме того, по словам М.Панисси, на нынешней встрече было решено, что войска группировки НАТО в Афганистане будут действовать там в рамках новой концепции. Она заключается в первоочередной защите гражданских лиц в этой стране.