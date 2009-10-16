Спецназ жестоко разогнал акцию солидарности в Минске (фото)

В Минске спецназ жестоко разогнал участников акции солидарности.

Как сообщает белорусская служба радио «Свобода», акция солидарности на Октябрьской площади белорусской столицы продолжалась буквально две минуты.

Как только люди выстроились в цепочку с портретами исчезнувших политиков и журналиста, а также политзаключенных, к ним сразу же направились люди в гражданском, а затем выбежали несколько десятков спецназовцев в форме, большая часть которых была в краповых беретах.

Через некоторое время подъехали два автобуса, и участников акции за несколько секунд затолкали в них.

Радио «Свобода» также сообщает, что спецподразделения умышленно не давали снимать акцию фотокорреспондентам: к каждому журналисту были приставлены по одному-два бойцу, которые реагировали даже на мобильные телефоны в руках, объективы камер закрывали руками или своими телами. В таких условиях фотокорреспонденты снимали разгон акции, уклоняясь от препятствования, насколько это возможно, некоторым приходилось подпрыгивать и в этот момент делать снимки.

В ходе акции было задержано более 20 человек, в том числе лидер Объединенной гражданской партии Анатолий ЛЕБЕДЬКО, председатель оргкомитета по созданию социал-демократической партии «Народная грамада» Николай СТАНКЕВИЧ и другие активисты молодежных организаций.

Радио «Свобода» также сообщает, что А.ЛЕБЕДЬКО был избит в автобусе до крови, других задержанных участников акции также избивали в автобусе.

Задержанных оппозиционеров отвезли в милицию Центрального района Минска.

Справка УНИАН. День солидарности в Беларуси проводится каждый месяц 16-го числа. Такая традиция появилась после того как 16 сентября 2005 года милиция разогнала акцию в память исчезнувших политиков и журналиста, отняла у участников портреты исчезнувших людей и национальные флаги.

В Беларуси 16 сентября 1999 года исчезли экс-вице-спикер Верховного совета Виктор ГОНЧАР и его друг, бизнесмен Анатолий КРАСОВСКИЙ. До сих пор неизвестна судьба экс-министра внутренних дел Юрия ЗАХАРЕНКО (исчез 7 мая 1999 года) и телеоператора Дмитрия ЗАВАДСКОГО (исчез 7 июля 2000 года).