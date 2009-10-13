США выставили на продажу купленные в Украине истребители

Американская компания Tac Air предложила частным лицам приобрести два истребителя Су-27, ранее купленные в Украине. Как сообщает Strategy Page, самолеты были отремонтированы, после чего провели в небе всего по 16 часов. Потенциальные покупатели смогут приобрести их всего по 5 миллионов долларов.

Перед продажей американской фирме Tac Air истребители также прошли техническое обслуживание на территории Украины, а потом были модифицированы и модернизированы в США. Они оснащены современной электроникой и могут проходить квалифицированное техобслуживание в штате Невада, где находится Tac Air.

Strategy Page также подчеркивает, что изначально целью покупки популярных истребителей разработки компании "Сухой" было изучение их качеств специалистами ВВС США. Сейчас эта работа уже практически завершена и американским военным Су-27 больше не нужны.

Информация о продаже самолетов впервые появилась в печати в мае 2009 года, напоминает Лента.ру. Как сообщалось, их будут использовать для обучения американских пилотов, которые могут встретиться с Су-27 в будущих воздушных боях. Пентагон также планировал протестировать на них радиолокационное оборудование и средства электронного подавления.