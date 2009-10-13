Премьер Великобритании потратил на уборщиц 12 тысяч фунтов

Премьер-министр Великобритании Гордон БРАУН вернет в казну более 12 тысяч фунтов стерлингов бюджетных средств, потраченных им на услуги уборщицы, сообщила канцелярия британского премьера.

Как передает РИА «Новости», когда парламент страны впервые собрался на заседание после летнего перерыва, все депутаты Палаты общин получили результаты независимого аудита депутатских расходов, который был начат еще летом.

Скандал с неоправданными расходами депутатов нижней палаты британского парламента разгорелся после того, как газета Daily Telegraph опубликовала в мае небольшую статью о том, что британский премьер Г.БРАУН оплатил за счет казны услуги уборщицы. За этим последовала серия публикаций, раскрывающих, на что шли деньги налогоплательщиков. Депутаты покупали за счет казны корм для собак и домики для уток, ремонтировали дома себе и своим родным - тратили деньги на то, что не имеет никакого отношения к их профессиональной деятельности.

Газета в течение шести недель ежедневно публиковала все новые обличающие материалы. В результате в стране разразился масштабный политический кризис.

Большинство депутатов согласилось предоставить полную информацию о своих тратах и вернуть часть средств в казну. Однако после того как Г.БРАУН объявил о начале реформы системы возмещения расходов и необходимости сделать ее более прозрачной, Палата общин привлекла независимых аудиторов во главе с бывшим госслужащим сэром Томасом ЛЕГГОМ.

Результаты аудита Т.ЛЕГГ разослал лично депутатам, уведомив каждого о том, на сколько были превышены лимиты разумного и сколько необходимо будет вернуть в казну.

Как сообщает телерадиокорпорация ВВС, возместить потраченные средства должен будет и лидер "третьей" по популярности партии либерал-демократов Ник КЛЕГГ - ему рекомендовано вернуть в казну 910 фунтов стерлингов из 3,9 тысячи, потраченных на обустройство сада с 2006 по 2009 год.

По мнению аудиторов, на расходы депутатов должен быть наложен лимит - тысяча фунтов в год на обустройство сада и не более двух тысяч на услуги уборщиц.

Лидеру оппозиционной Консервативной партии Дэвиду КЭМЕРОНУ, который ранее уже вернул 218 фунтов стерлингов, потраченных на частичное погашение ипотеки, рекомендовано предоставить аудиторам дополнительную информацию о своих расходах на приобретение жилья.