В Москве задержали организаторов акции «День гнева»

После завершения санкционированного властями митинга в центре Москвы под названием «День гнева» милиция задержала организаторов акции. Об этом сообщил Радио Свобода, один из задержанных, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Его и еще четырех человек доставили в отделение милиции.

В акции «День гнева» приняли участие около 300 лиц. Главные лозунги митинга – отставка мэра Москвы Юрия Лужкова и московского руководства.

По словам Удальцова, акция прошла спокойно. Однако, после ее завершения, сотрудники обвинили участников митинга в незаконной агитации.