В Москве задержали организаторов акции «День гнева»
16:21, 11 октября 2009Мир
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Обвинили в незаконной агитации
После завершения санкционированного властями митинга в центре Москвы под названием «День гнева» милиция задержала организаторов акции. Об этом сообщил Радио Свобода, один из задержанных, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Его и еще четырех человек доставили в отделение милиции.
В акции «День гнева» приняли участие около 300 лиц. Главные лозунги митинга – отставка мэра Москвы Юрия Лужкова и московского руководства.
По словам Удальцова, акция прошла спокойно. Однако, после ее завершения, сотрудники обвинили участников митинга в незаконной агитации.
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