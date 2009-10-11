Медведев: потери России от кризиса оказались больше, чем предполагали

Потери экономики России от мирового экономического кризиса оказались больше, чем предполагала власть и эксперты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил в интервью российскому «Первому каналу».

«Если говорить о собственно экономических сценариях, которые предрекались России, то надо признать, что мы пробили дно самых тяжелых ожиданий. То есть реальные потери, которые понесла наша экономика, оказались существенно больше, чем на то рассчитывали и мы, и Всемирный банк, и другие экспертные организации», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, прогнозировалось, что экономика РФ упадет на 3-3,5%, однако реальное падение ВВП России по итогам этого года может составить 7,5%.

«Это тяжелая цифра. И, на самом деле, еще раз подчеркиваю, расчеты были лучше», - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.

В тоже время он считает, что если говорить о самочувствии людей и социальных последствиях кризиса, то здесь ситуация прямо противоположная.

«Мы смогли в результате достаточно все-таки разумного использования антикризисных мер избежать худшего и в части, касающейся безработицы, и в части, касающейся прямых финансовых последствий кризиса, работы банковской системы, работы реального сектора. То есть в этом смысле те негативные ожидания, которые были, они все-таки в социальном плане оказались меньше, чем об этом было принято говорить», - сказал он.