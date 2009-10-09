Один милиционер погиб, 12 ранены при взрыве в Чечне

Один милиционер погиб и 12 получили ранения в результате взрыва в пятницу вечером в Старопромысловском районе Грозного, сообщил РИА Новости представитель Следственного управления СКП РФ по Чечне.

"В результате взрыва один сотрудник милиции погиб, 12 с ранениями различной степени тяжести госпитализированы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По милицейскому уазику, стоявшему на улице, сначала был произведен выстрел из гранатомета. В машине никого не было, никто при обстреле не пострадал. После выстрела у машины собрались сотрудники милиции, произошел еще один взрыв, предположительно, взорвался фугас.

Между первым и вторым взрывом прошло примерно десять минут. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет.