Один милиционер погиб, 12 ранены при взрыве в Чечне

23:22, 09 октября 2009
Мир
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Между двумя взрывами прошло 10 минут

Один милиционер погиб и 12 получили ранения в результате взрыва в пятницу вечером в Старопромысловском районе Грозного, сообщил РИА Новости представитель Следственного управления СКП РФ по Чечне.

"В результате взрыва один сотрудник милиции погиб, 12 с ранениями различной степени тяжести госпитализированы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По милицейскому уазику, стоявшему на улице, сначала был произведен выстрел из гранатомета. В машине никого не было, никто при обстреле не пострадал. После выстрела у машины собрались сотрудники милиции, произошел еще один взрыв, предположительно, взорвался фугас.

Между первым и вторым взрывом прошло примерно десять минут. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет.

 

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