Черноморский флот должен охранять транспортные пути в Абхазию

Корабли морской пограничной службы ФСБ РФ будут сопровождать суда, направляющиеся в Абхазию, в территориальных водах республики, корабли Черноморского флота - в нейтральных водах, сообщил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве.

Ранее во вторник представитель морской пограничной службы ФСБ РФ сказал РИА Новости, что пограничные корабли Черноморо-Азовского погрануправления береговой охраны ФСБ России в рамках своей компетенции обеспечивают безопасность судоходства в территориальных водах Абхазии.

"Ответственность морских пограничников распространяется на территориальные воды Абхазии, хотя мореходность их кораблей позволяет действовать и в ближней морской зоне. Однако это задача Черноморского флота - обеспечение безопасности мореплавания в прибрежных водах республики", - сказал собеседник агентства.

Представитель морской пограничной службы ФСБ РФ также подчеркнул, что пограничные корабли в нейтральных водах не имеют право осуществлять какие-либо действия по сопровождению кораблей. Функции по сопровождению кораблей может осуществлять только Черноморский флот, а задача кораблей погранслужбы ФСБ России - охрана территориального моря Абхазии, уточнил представитель погранслужбы.

Как сообщал УНИАН, осенью 2008 г. парламент Грузии принял закон "Об оккупированных территориях", ограничивающий экономическую деятельность и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией. Таким образом суда, без разрешения следующие в Абхазию, с точки зрения Грузии не только нарушают пограничный режим, но и сотрудничают с сепаратистским режимом.

Грузинские корабли неоднократно задерживали суда, следующие в Абхазию. Против их капитанов и экипажей были возбуждены уголовные дела. Российские власти, ссылаясь на договор с Абхазией, пообещали взять на себя охрану ее морской границы.