Министр обороны Молдовы: вопрос о вступлении в НАТО политизирован

Молдова не планирует вступать в Североатлантический альянс, заявил журналистам в Кишиневе министр обороны страны Виталий Маринуцэ. Он подчеркнул, что вопрос о присоединении к НАТО сейчас не ставится, а спекуляции на эту тему политизированы.

В то же время, глава Минобороны назвал сотрудничество с альянсом для Молдовы благотворным и взаимовыгодным для обеспечения национальной безопасности. По его словам, НАТО становится структурой сотрудничества для достижения коллективной безопасности.

Министр напомнил, что Молдова сотрудничает с НАТО в рамках Индивидуального плана действий партнерства, принятого еще прежним правительством и предполагающего перестройку сектора обороны и безопасности страны путем повышения уровня обучения личного состава и способности участвовать в миротворческих миссиях. Глава Минобороны отметил, что молдавские военные будут участвовать в международных операциях по поддержанию мира под эгидой ООН, ОБСЕ и других организаций в рамках действующего законодательства.

В ходе состоявшейся накануне встречи с молдавским премьером Владимиром Филатом в Брюсселе, заместитель генерального секретаря НАТО Клаудио Бизоньеро подчеркнул, что Североатлантический альянс поддерживает нейтралитет Молдовы и выступает за вывод с территории республики российских войск и вооружения. В свою очередь, Владимир Филат сказал, что Молдова выступает за углубление отношений с НАТО для реформирования учреждений, ответственных за обеспечение национальной безопасности.

РосБизнесКонсалтинг