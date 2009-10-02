Украинские теленовости в Польше остаются вне эфира

Программный совет польского общественного телевидения TVP осудил решение руководства канала закрыть с августа этого года программу украинских «Теленовостей» и высказался за ее возвращение в эфир.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Объединения украинцев Польши Петр ТЫМА, об этом представители совета, являющегося совещательным органом TVP, заявили в ходе заседания 30 сентября.

П.ТЫМА сказал, что представитель руководства TVP, принимавший участие в заседании программного совета, сообщил, что руководство рассматривает возможность возобновления показа программы, но не представил никаких деталей.

По словам П.ТЫМЫ, сейчас TVP ведет переговоры с УТН о начале выпуска польской программы в эфире украинского канала.

В то же время от также не представил никаких подробностей.

Как сообщал УНИАН, в июле руководство TVP объявило о закрытии программы украинских «Теленовостей», которая выходила раз в месяц на канале TVPinfo, входящем в состав общественного телевидения Польши.

TVP объяснило свое решение маленькой аудиторией программы и значительными средствами на ее подготовку.

Закрытие украинских «Теленовостей» осудил ряд польских и украинских политиков, а международные организации назвали это решением нарушением международного законодательства в сфере национальных меньшинств.

По данным ОУП, программу смотрели ежемесячно около 140 тысяч зрителей.

Украинцы заявили о намерении добиваться возвращения программы в эфир, в том числе с помощью обращений в правительственные структуры и международные организации по защите прав нацменьшинств.