Украинцы в Польше призывают не закрывать украинские теленовости

Объединение украинцев в Польше (ОУП) призывает руководство Польского публичного телевидения TVP отменить решение о закрытии с августа программы теленовостей на украинском языке.

В обращении, направленном председателю TVP Петру ФАРФАЛУ, текст которого есть в УНИАН, ОУП отмечает, что закрытие украинских новостей является нарушением польского и международного законодательства в сфере обеспечения прав национальных меньшинств.

«Это решение вызывает сомнение в правильном понимании руководством TVP роли публичной миссии, которую обязал выполнять публичное телевидение парламент Польши и европейское законодательство», - отмечается в обращении.

ОУП отмечает, что TVP решило закрыть теленовости без согласования с украинской диаспорой, что также является нарушением польского законодательства.

В обращении также указывается, что это единственная программа, которая транслируется на украинском языке на всей территории Польши.

«Из-за разбросанной в результате акции «Висла» украинской общины общепольская трансляция является оптимальным вариантом – все остальные ограничивают возможности доступа к передаче на украинском языке большей части зрителей», - говорится в обращении.

ОУП отмечает «огромную роль» этой программы для интеграции украинского нацменьшинства в польское общество, сохранения национального языка и развития межкультурного диалога между поляками и украинцами.

«Мы убеждены, что попытки ликвидации этнических передач, соавторами которых являются представители национальных меньшинств в публичных медиа, приведут к утрате завоеваний и усилий, благодаря которым права нацменьшинств в Польше отвечают европейским стандартам», - подчеркивается в обращении.

ОУП выразило надежду, что руководство, которое объяснило закрытие программы финансовыми трудностями, пересмотрит свое решение.

По данным украинской диаспоры, TVP уже пыталось закрыть теленовости, и этого удалось избежать только благодаря акции, которую провела ОУП.

Украинцы в Польше будут собирать подписи под призывом не закрывать теленовости, которые, кроме руководства TVP, планируют направить депутатам Сейма и средствам массовой информации.