На этой неделе Россию могут лишить права голоса в ПАСЕ

В Страсбурге сегодня открывается сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

На сессии будут обсуждаться вопросы полномочия российской делегации, доклад "Война Грузии и России: год спустя", а также состоятся повторные выборы генерального секретаря Совета Европы, передает РИА «Новости».

Одним из острейших вопросов предстоящей недели станет обсуждение инициативы парламентариев ПАСЕ лишить Россию права голоса в организации за прошлогодние действия в Южной Осетии.

Предложение, внесенное грузинской делегацией две недели назад в Ассамблею, было подписано 72 парламентариями (при минимуме в 20 подписей).

В списке подписантов - представители Дании, Великобритании, Чехии, Швеции, Болгарии, Украины, Эстонии, Латвии, Финляндии, Австрии, Исландии, Лихтенштейна, Италии, Боснии и Герцеговины, Румынии, Бельгии, Германии, Испании, Турции, Ирландии, Венгрии и даже Монако. Лидируют по количеству подписавших Польша и Литва.

Объясняя свою инициативу, авторы предложения обвинили Москву в невыполнении резолюций ПАСЕ 1633 (2008 год) и 1647 (2009 год) и призвали "дать ответ политике, основанной на силе и провокации". Они уверены, что "риск неконтролируемой цепной реакции и опасность возможного существования более пространной стратегии, чем та, которая была проявлена на Кавказе, являются большой угрозой для международной безопасности".

Российская делегация во время обсуждения депутатской инициативы не будет присутствовать в зале.

Вопрос о лишении Москвы права голоса в ПАСЕ будет решаться простым большинством от присутствующих в зале. Предположительно, ассамблея может рассмотреть эту тему в среду, 30 сентября. Окончательное решение о дате обсуждения будет принято на заседании уставного органа Ассамблеи - Бюро в понедельник, 28 сентября.

Помимо обсуждения полномочий делегации РФ, на этой сессии также планируется рассмотреть доклад "Война между Грузией и Россией: год спустя".

Сразу после августовских событий в Южной Осетии ПАСЕ приступила к обсуждению сложившейся ситуации. В октябре прошлого года она в течение трех дней обсуждала произошедшее в августе. В результате дискуссий была принята резолюция, в которой ПАСЕ возложила на Россию ответственность за происходящее и попросила Москву отменить признание Южной Осетии и Абхазии. В ходе этой сессии парламентарии проверят выполнение сторонами обязательств, прописанных в прошлогодней резолюции. Планируется, что доклад, а затем резолюция будут обсуждаться в ПАСЕ во вторник, 29 сентября.

Кроме того, парламентарии рассмотрят на сессии доклад "О политически мотивированных нарушениях в системе уголовного правосудия государств-членов Совета Европы", где, помимо Франции, Германии и Великобритании, рассматривается Россия.

Документ представит экс-докладчица ПАСЕ по ЮКОСу Сабина ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР. В нынешнем докладе она констатировала улучшение социального статуса судей и прокуроров в России за последние годы. Еще до обсуждения доклада в ПАСЕ российская сторона назвала его политизированным.

В рамках осенней сессии парламентарии попытаются по второй раз избрать генсека Совета Европы.

Весной 2009 года комитет министров Совета Европы сократил список кандидатов на пост генсека, исключив из него представителей ПАСЕ. Такое решение не понравилось Ассамблее, и она попросила комитет изменить его и представить полный список из четырех кандидатов вместо двух.

На летней сессии европарламентарии не смогли прийти к согласию по этому вопросу и решили перенести обсуждение темы на осень.

Сейчас в ПАСЕ находятся две кандидатуры - от Норвегии и от Польши.

Выборы генсека пройдут в Ассамблее во вторник, 29 сентября.

Завершится осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2 октября.