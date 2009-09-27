Ирак не позволит нанести удар по Ирану со своей территории

Президент Ирака Джалал Талабани заявил, что новые международные санкции против Тегерана не сработают и пообещал, что Ирак не откроет свое воздушное пространство для самолетов Израиля или любой другой страны, которые будут наносить удар по Ирану. По его мнению, основные мировые державы должны начать "настоящие переговоры" с Тегераном и гарантировать право Ирана на использование ядерной энергии в мирных целях, передает Associated Press.

Западные державы, напоминает РосБизнесКонсалтинг, усилили давление на Исламскую Республику после того, как стало официально известно о строительстве в Иране нового завода по обогащению ядерного топлива. МИД Израиля накануне заявил, что новые сведения об иранской ядерной программе не оставляют сомнений в ее военном назначении. Израиль неоднократно предупреждал Иран о возможности силового решения ядерного вопроса.