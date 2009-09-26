Медведев отказался от размещения "Искандеров" в Калининградской области

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ принял решение не размещать комплексы "Искандер" в Калининградской области.

Как передает РИА «Новости», об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Питтсбурге.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что это решение принято с учетом недавнего отказа США от размещения элементов ПРО в Чехии и Польше.

"С учетом того, что это решение отменено, естественно, я принял решение о неразмещении "Искандеров" в соответствующем регионе нашей страны", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщалось, Президент США Барак ОБАМА 17 сентября заявил, что Вашингтон создаст новую систему ПРО, которая будет более экономичной и высокотехнологичной. Прежний проект продвигала предыдущая администрация США. В частности, Администрация Джорджа БУША намеревалась разместить к 2013 году десять ракет-перехватчиков в Польше, а также радар в Чехии, что Россия сочла угрозой своей безопасности. В ноябре прошлого года Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что в качестве ответа на размещение элементов ПРО в Европе Россия может разместить в Калининградской области ракетные комплексы "Искандер".