Премьер Чехии подтвердил отказ США от размещения ПРО в Европе
14:41, 17 сентября 2009Мир
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В Праге ждут американскую делегацию
|Ян Фишер
Об этом он заявил на специальном брифинге в Праге, передает РИА «Новости».
"Барак ОБАМА позвонил мне в 00.21 по нашему времени... Польша также была проинформирована о решении США", - сказал Я.ФИШЕР.
По его словам, в течение ближайшего часа - двух часов в международном аэропорту Праги "Рузыне" приземлится спецсамолет с американской делегацией, которая проинформирует о деталях решения Белого дома правительство Чехии.
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