Премьер Чехии подтвердил отказ США от размещения ПРО в Европе

Премьер-министр Чехии Ян ФИШЕР подтвердил, что США отказываются от планов по размещению в Польше и Чехии элементов американской системы противоракетной обороны.

Об этом он заявил на специальном брифинге в Праге, передает РИА «Новости».

"Барак ОБАМА позвонил мне в 00.21 по нашему времени... Польша также была проинформирована о решении США", - сказал Я.ФИШЕР.

По его словам, в течение ближайшего часа - двух часов в международном аэропорту Праги "Рузыне" приземлится спецсамолет с американской делегацией, которая проинформирует о деталях решения Белого дома правительство Чехии.