Патриархия Грузии не признает независимость Абхазской церкви

Патриархия Грузии не признает отделение Абхазской православной церкви, заявляя, что данное решение было принято "группой самозванцев", сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы патриархии, отец Давид Шарашенидзе.

Исполняющий обязанности управляющего Сухумо-Абхазской епархии иерей Виссарион (Аплиаа) во вторник заявил, что Абхазская православная церковь заявляет о своем официальном отделении от Грузинской церкви.

"Мы не воспринимаем серьезно данное заявление. Это группа самозванцев, члены которой называют себя настоятелями Абхазской православной церкви. Независимость Абхазской православной церкви не признает ни одна из 15 православных церквей и в том числе российская", - заявил Шарашенидзе.

Ранее глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата архиепископ Волоколамский Иларион сообщил, что Русская православная церковь обсуждает с Грузинской церковью территориальный вопрос Абхазии и Южной Осетии. По его словам, РПЦ признает каноническую территорию Грузинской церкви, включая эти две республики. Архиепископ Иларион заявил, что, по мнению РПЦ, изменения политических границ не означают изменение церковных канонических границ.