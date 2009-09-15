Армия США уничтожила в Сомали лидера исламистской группировки

Спецподразделения армии США обстреляли в понедельник на юге Сомали автомобиль, убив находившегося в нем одного из самых разыскиваемых в регионе террористов, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к спецоперации.

Целью спецоперации оказался 28-летний уроженец Кении Салех Али Салех Набхан, считающийся лидером террористической группировки "Шебаб аль-муджахедин".

По данным источника агентства, в настоящее время тело Набхана находится в одной из американских тюрем в Сомали.

Лента.ру со ссылкой на AFP cообщает, что Салех Али Салех Набхан был ликвидирован во время вертолетного обстрела автоколонны в 200 километрах к югу от Могадишо. Предполагалось, что колонна перевозила грузы, предназначавшиеся для боевиков "Аль-Каеды". По словам источника агентства, спецоперация проводилась при поддержке корабля ВМС США, который находился у сомалийского побережья.

По словам местных жителей, на который ссылается AFP, колонну обстреливали по меньшей мере четыре американских вертолета.

Салех Али Салех Набхан, напоминает РИА "Новости", включен ФБР США в список разыскиваемых лиц в связи с терактом в Кении в 2002 году. Организация "Шебаб аль-муджахедин" включена в феврале прошлого года госдепартаментом США в список зарубежных террористических организаций, часть руководителей которой связаны с "Аль-Каидой".