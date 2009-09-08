Вывоз бензина запрещен в Казахстане

Премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов подписал правительственное постановление о введении временного запрета на вывоз бензина и дизельного топлива с территории страны. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра.

Постановление, как поясняется в сообщении, принято в целях стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. В соответствии с документом, вывоз бензина запрещен до 1 января 2010 г. Дизельное топливо, кроме печного бытового топлива, запрещено вывозить до 1 ноября 2009 г.

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