Кандидатуру дипломата ЕС заблокируют из-за сотрудничества с Газпромом?

Польское правительство заблокирует назначение бывшего премьер-министра Финляндии Пааво ЛИППОНЕНА на должность верховного представителя Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности из-за его сотрудничества с российской компанией «Газпром» - П.ЛИППОНЕН возглавляет европейское представительство консорциума по строительству газопровода «Северный поток» (Nord Stream).

Как передает корреспондент УНИАН, по данным TVN24, о намерении заблокировать кандидатуру П.ЛИППОНЕНА сообщил премьер-министр Польши Дональд ТУСК главе шведского правительства Федерику РАЙНФЕЛЬДТУ во время мемориальных мероприятий к 70-ой годовщине начала Второй мировой войны 1 сентября в Гданьске.

Евросоюз планирует назначить главного дипломата в конце октября, если ирландцы на референдуме, запланированном на начало октября, одобрят Лиссабонское соглашение.

Правительство Швеции, которое начало председательствовать в ЕС с июля 2009 года, уже начало консультации со странами объединения по кандидатуре на должности верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности и Президента.

Польша, по данным источников в Стокгольме, не поддержит кандидатуру П.ЛИППОНЕНА, поскольку он с августа 2008 года возглавляет европейское представительство консорциума по строительству газопровода «Северный поток», против сооружения которого выступают поляки. (Польша настаивает, что «Газпром» должен выполнить Ямальский договор от 1993 года, который предусматривает строительство второй линии ямальского газопровода через польскую территорию. Власти Польши также считают, что этот проект будет намного дешевле «Северного потока» - УНИАН).

Будущий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности будет иметь более широкие полномочия и больший бюджет чем в настоящее время имеет Х.СОЛАНА, который занимает эту должность с 1999 года. Х.СОЛАНА заявил, что не планирует бороться за этот пост.

Среди кандидатов на пост главного дипломата Евросоюза называют министров иностранных дел Швеции Карла БИЛЬДТА и Германии - Франка-Вальтера ШТАЙНМАЙЕРА.

Справка УНИАН. Газопровод Nord Stream (Северный поток) должен соединить Россию и Евросоюз через акваторию Балтийского моря от Выборга до Грайфсвальда (Германия). Проект реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF.

Для строительства газопровода необходимо согласие пяти стран, через воды которых он пройдет - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против проекта выступает ряд стран Балтийского региона, в частности, Эстония и Литва, мотивируя это потенциальной угрозой для экологии.

Как ожидается, первая нить Nord Stream мощностью 27 миллионов тонн газа в год будет построена до 2011 года, а вторая аналогичной мощности - до 2012 года.