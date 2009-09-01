Путин призвал европейские страны осудить свои соглашения с Гитлером

Премьер-министр России Владимир ПУТИН призвал европейские государства осудить достигнутые в 30-х годах XX века договоренности с нацистской Германией.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом В.ПУТИН заявил, выступая на меропрятиях к 70-й годовщине начала Второй мировой войны в Гданьске.

В.ПУТИН среди причин начала Второй мировой войны назвал «унизительный» для немцев Версальский договор после Первой мировой войны, уступки гитлеровской Германии, на которые пошли европейские государства, а также попытки сотрудничества с нацистским режимом.

«Только с 1934-го по 1939 год для того, чтобы успокоить нацистов, с ними заключались пакты и договора. Они не были приемлемыми с моральной точки зрения... Комбинация этих актов привела к началу Второй мировой войны», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что российский парламент осудил пакт Молотова-Риббентропа и российская сторона имеет право ожидать, что аналогичное решение примут другие страны, которые заключали договора о ненападении с Германией.

В.ПУТИН также выразил надежду, что польско-российские отношения будут освобождены от «проблем прошлого».