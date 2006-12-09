Премьер-министр Израиля не исключает военной операции против Ирана

Премьер-министр Израиля Эхуд ОЛЬМЕРТ не исключает начала военной операции против Ирана.

Как передает РИА "Новости”, отвечая на вопрос немецкого журнала "Шпигель" о том, возможно ли начало военной операции против Ирана, Э.ОЛЬМЕРТ ответил: "Я ничего не исключаю". "Я считаю, нужно принять более решительные меры в отношении Ирана. Махмуд АХМАДИНЕЖАД (Президент Ирана) открыто заявляет о том, что хочет стереть Израиль с карты мира, а Израиль является членом ООН", - сказал израильский премьер.

Он добавил, что считает преступником человека, который "позволяет себе говорить подобное об Израиле".