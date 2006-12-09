Шеварднадзе: Грузию раньше Украины в НАТО никто не примет

Экс-президент Грузии Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ считает, что Грузию раньше Украины в НАТО никто не примет.

Такое мнение он выразил в интервью еженедельнику «Зеркало недели», опубликованном 9 декабря.

В частности, Э.ШЕВАРДНАДЗЕ положительно оценил интеграцию Грузии в НАТО, напомнив, что «курс на вступление в НАТО был задан не после революции, а еще при моем президентстве». По словам экс-президента Грузии, он неоднократно бывал в штаб-квартире НАТО, и там «мне обещали, что Грузия обязательно войдет в Альянс, но нужно время». «Тогда же мне сказали, что следующим членом Альянса будет Украина, а потом Грузия», - отметил Э.ШЕВАРДНАДЗЕ.

Однако, как сказал Э.ШЕВАРДНАДЗЕ, «появились новые грани. Украина в этом вопросе разделилась. Население Грузии относится к НАТО только положительно. А раньше Украины Грузию в НАТО никто не примет». «Так что СААКАШВИЛИ ждет много проблем», прогнозирует экс-президент Грузии.