Теракт в Пакистане: погиб 21 полицейский

В результате взрыва на северо-западе Пакистана погиб как минимум 21 человек. Как сообщает «Франс Пресс», все погибшие были полицейскими.

Взрыв произошел на территории казарм для полицейских в городе Торкхам на границе с Афганистаном. По предварительной информации, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Помимо 21 погибшего, еще по меньшей мере 15 человек получили ранения, отмечает «Лента.ру».

Местные власти опасаются, что число жертв теракта может возрасти. В больницы города доставлены десятки раненых, состояние здоровье некоторых из них оценивается как тяжелое. Сколько всего человек находилось в казармах во время взрыва, не сообщается.