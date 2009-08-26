Умер Эдвард Кеннеди

В США умер сенатор Эдвард Кеннеди, передает телеканал CNN.

О смерти 77-летнего сенатора объявила его семья. Причины смерти Кеннеди пока не сообщаются, однако отмечается, что с 2003 года он страдал опухолью головного мозга. Диагностирована и удалена опухоль была лишь в 2008 году. 20 января 2009 года Эдвард Кеннеди потерял сознание во время инаугурации президента Барака Обамы.

20 августа Кеннеди попросил власти штата Массачусетс, который он представляет в Сенате, назначить ему заместителя на случай смерти или отставки, чтобы не терять голос штата. На данный момент законодательство Массачусетса не предусматривает такой возможности.

Эдвард Кеннеди был единственным оставшимся в живых братом убитого президента США Джона Кеннеди. Эдвард избирался в Сенат США восемь раз и являлся одним из самых влиятельных членов Демократической партии США.

Лента.ру