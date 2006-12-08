Путин: никакого конфликта между РФ и Грузией нет

Никакого конфликта между Россией и Грузией не существует, заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью мексиканскому издателю Марио Васкесу Ранья, комментируя готовность Европейского союза выступить в качестве посредника между Россией и Грузией.

"Дело в другом: по непонятным для нас соображениям грузинское руководство делает все для ухудшения отношений двух стран и на протяжении последних лет последовательно проводит антироссийскую политику", - отметил В.Путин.

"Тут и неадекватная цивилизованным нормам риторика, и надуманные обвинения и провокации в отношении расположенных в Абхазии и Южной Осетии российских миротворцев, шпиономания и прочее", - добавил глава российского государства.

По утверждению В.Путина, такое развитие ситуации происходит на фоне резкой, неадекватной милитаризации Грузии, угрожающей стабильности и безопасности на Кавказе. "Фактически идет подготовка к силовому решению грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов - вместо мирных переговоров звучат неприкрытые угрозы в адрес Сухуми и Цхинвали", - пояснил президент.

При этом В.Путин сказал: "Посредников в нормализации двусторонних отношений с нашими соседями нам не нужно - Россия и Грузия имеют многовековой опыт выстраивания дружественных связей". "Именно об этом мы говорим партнерам, включая представителей государств ЕС", - добавил президент. По его словам, если в общении с нынешним руководством Грузии партнеры сочтут целесообразным довести до его сведения "совершенную контрпродуктивность попыток за счет обострения отношений с Россией создать атмосферу напряженности, которая бы оправдала силовые действия против Абхазии и Южной Осетии, то такой вклад можно только приветствовать".

РБК