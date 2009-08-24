В России отвергли версию теракта на Саяно-Шушенской ГЭС
11:35, 24 августа 2009Мир
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Сегодня пройдут похороны 24 человек
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС имела технологический характер. Версия теракта полностью опровергнута.
Конкретные причины произошедшего будут установлены в ходе следствия, заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре Росиии Владимир МАРКИН, сообщает радио «Свобода».
Все 69 погибших в результате аварии опознаны. У родственников шести пропавших без вести взяты образцы для генетических исследований с целью идентификации найденных на месте трагедии фрагментов тел. Сегодня пройдут похороны ещё 24 человек.
На Саяно-Шушенской ГЭС, где 17 августа произошла авария, начинаются восстановительные работы. По некоторым оценкам, они займут несколько лет.
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