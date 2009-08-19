Грузия продаст с аукциона задержанный у берегов Абхазии танкер Buket, перевозивший нефтепродукты из Турции в Сухуми, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Соответствующее решение принял Потийский городской суд. Кроме того, суд определил предварительной мерой пресечения для капитана судна двухмесячное тюремное заключение и обязал экипаж выплатить штраф в размере 66 тыс. лари (40 тыс. долл.). Таким образом суд удовлетворил ходатайство Департамента пограничной полиции МВД Грузии.

Как отмечается в материалах пограничной полиции, танкер Buket под флагом Панамы был задержан "на факте многоразового незаконного пересечения государственной границы Грузии и вхождения на оккупированную территорию Абхазии с нарушением правил мореходства". Танкер, который перевозил 2000 тонн бензина и 700,075 тонн дизеля, направлялся из турецкого порта в Сухуми. Из 17 членов экипажа судна 13 - граждане Турции, четверо - граждане Азербайджана.

Вчера президент Абхазии Сергей Багапш в связи с задержанием судна обвинил Грузию в пиратстве и обратился в Совет Безопасности ООН и Евросоюз.