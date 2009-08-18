Абхазия обвинила Грузию в пиратстве

Президент непризнанной республики Абхазии Сергей Багапш в связи с третьим случаем захвата Грузией судов, направлявшегося из Турции в Абхазию, обратился в Совет Безопасности ООН и Евросоюз, а также к президенту Франции Николя Саркози, сообщает РИА "Новости".

"16 августа 2009 года грузинские пограничники вновь захватили торговое судно, направлявшееся в Абхазию из Турции. Танкер под турецким флагом, следовавший в порт Сухум, был задержан в нейтральных водах и отбуксирован в грузинский порт Поти. Это уже третий случай грузинского пиратства в этом году", - говорится в заявлении Багапша.

Осенью 2008 г. парламент Грузии принял закон "Об оккупированных территориях", ограничивающий экономическую деятельность и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией. Таким образом суда, без разрешения следующие в Абхазию, с точки зрения Грузии не только нарушают пограничный режим, но и сотрудничают с сепаратистским режимом.