Россия пытается убедить Украину не продавать оружие Грузии

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России добивается от Украины запрета на поставки украинского вооружения и военной техники в Грузию. Об этом сообщил заместитель директора ФСВТС России Константин БИРЮЛИН, передают «Подробности».

"Мы пытаемся наладить контакты и взаимоотношения с Украиной, в частности, ведем диалог о запрете поставок вооружения и военной техники в Грузию", - сказал К.БИРЮЛИН. По его словам, "что-то в этих переговорах получается, что-то - нет".

"Мы недавно подписали соглашение о контроле над переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК). Это один из шагов, который позволит контролировать перемещение данного вооружения при поставках в третьи страны, в том числе и в Грузию", - сказал К.БИРЮЛИН.

По его словам, в Украине есть "прагматичные люди, которые четко оценивают ситуацию и обеспокоенность российской стороны поставками вооружения в Грузию".