Американская PR-компания напрашивается на конфликт с Грузией

Власти Грузии не пожалеют усилий для прекращения контракта самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии с американским пиар-агентством Saylor Company, - заявил ИА "Новости-Грузия" заместитель министра иностранных дел грузи Давид Джалагания.

Ранее сообщалось, что власти Южной Осетии и Абхазии намерены изменить свой имидж в мире с помощью современных пиар-технологий. Решением задачи займется американское пиар-агентство Saylor Company, которое возглавляет бывший главный редактор газеты "Лос-Анджелес Таймс". "Указанная компания не была выбрано случайно - в свое время она служила российской пиар-компании", - отметил Джалагания.

До этого Джалагания на брифинге в МИД отметил, информация о соглашении, в соответствии с американским законодательством, была размещена на официальном сайте юридического департамента США в секторе, предназначенном Грузии.

На прошлой неделе глава временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шота Малашхия, комментируя сотрудничество американской компании с Сухуми и Цхинвали напомнил о законе "Об оккупированных территориях", принятом парламентом Грузии осенью 2008 года. Закон вводит ограничения на экономическую деятельность и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией и на их территории, запрещает инвестиции и куплю-продажу объектов недвижимости, и соответствующие сделки объявляет недействительными.

Пиар-сотрудничество также будет считаться экономической деятельностью с сепаратистским режимом и, следовательно, нарушением законодательства Грузии.