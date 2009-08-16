Два истребителя Су-27 столкнулись в подмосковном Жуковском

Два истребителя Су-27, выполнявших учебно-тренировочный полет в преддверии авиасалона МАКС-2009 в составе пилотажной группы "Русские витязи", столкнулись сегодня в воздухе неподалеку от аэродрома в подмосковном Жуковском.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах области, один из истребителей Су-27 упал на жилой дом.

"На место падения самолета на территорию садового товарищества "Белозериха" в деревне Рыбаки прибыл спасательный вертолет "Луч". По уточненным данным, в результате инцидента есть одна пострадавшая - женщина, находившаяся на улице, получила сильные ожоги во время падения самолета", - сказал собеседник агентства.