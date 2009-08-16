Над Атлантикой образовался тропический шторм "Билл"

Второй за время нынешнего сезона ураганов тропический шторм "Билл" образовался над Атлантическим океаном.

Таким образом, за одни сутки над Атлантикой образовались сразу два шторма, передает ИТАР-ТАСС.

Ранее в субботу ученые сообщили о первом в этом сезоне ураганов - шторме "Ана". В настоящее время его эпицентр находится 1168 км к юго-востоку от Подветренных островов. "Ана" движется на запад со скоростью 27,2 км в час. Скорость ветра шторма составляет 64 км в час. Из-за его приближения уже объявлено штормовое предупреждение на нескольких островах в этой части Атлантического океана. По прогнозам ученых, "Ана" может угрожать Пуэрто-Рико и Виргинским островам.

Между тем "Билл" в настоящее время находится в 1312 км к юго-западу от Кабо-Верде и движется в западном направлении. Скорость ветра этого шторма составляет 64 км в час.