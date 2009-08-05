Грузинский вопрос: Лавров признал, что информационная война продолжается
08:45, 05 августа 2009Мир
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"Реальность она существует"
«Грузинский вопрос» больше не мешает отношениям с Западом, что подтвердил визит в Москву президента США Барака Обамы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В интервью телеканалу «Вести» Лавров также сказал, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии не планировалось, однако надо было спасать там людей.
Министр признал, что «информационная война продолжается», но - «это отголоски старого мышления», «случившееся необратимо». «Реальность она существует, она никуда не денется», - отметил Лавров.
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