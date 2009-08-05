Грузинский вопрос: Лавров признал, что информационная война продолжается

«Грузинский вопрос» больше не мешает отношениям с Западом, что подтвердил визит в Москву президента США Барака Обамы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью телеканалу «Вести» Лавров также сказал, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии не планировалось, однако надо было спасать там людей.

Министр признал, что «информационная война продолжается», но - «это отголоски старого мышления», «случившееся необратимо». «Реальность она существует, она никуда не денется», - отметил Лавров.

Газета.ру