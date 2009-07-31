В Москве милиция разогнала «Марш несогласных»

В центре Москвы за попытку проведения несанкционированного «Марша несогласных» были задержаны 47 оппозиционеров, в их числе – один из руководителей оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуард ЛИМОНОВ. Милиция разогнала митинг.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщили в Управлении информации Московского ГУВД.

«За попытку проведения на Триумфальной площади несанкционированной акции – «Марша несогласных» – милиционеры задержали 47 человек», – сообщили в ГУВД, добавив, что среди задержанных есть и Э.ЛИМОНОВ.

Все задержанные доставлены в отдел милиции для составления протоколов об административном правонарушении, отметил представитель столичного ГУВД.

Кроме того, по данным «Газеты.Ru», на «Марше несогласных» были задержаны три корреспондента этого интернет-издания.

Сотрудники милиции задержали корреспондентов «Газеты.Ru» без объяснения причин. Представители СМИ предъявили журналистские удостоверения, но милиционеры сказали, что представленные документы не являются удостоверением личности.

Также из ОВД «Тверское» были госпитализированы пять участников «Марша несогласных». Как сообщил «Газете.Ru», Александр АВЕРИН, член исполкома «Другой России», трое из госпитализированных, сторонники Э.ЛИМОНОВА Равиль БАШИРОВ, Дмитрий ПУТЕНИХИН и Андрей МИЛЮК были избиты ОМОНом. Еще двоим –активистке Объединенного гражданского фронта (ОГФ) Людмиле ЛЮБОМУДРОВОЙ и случайному прохожему Сергею ЗУБКОВУ стало плохо.

На данный момент Э.ЛИМОНОВ и трое его соратников освобождены.

По словам А.АВЕРИНА, их обязали явиться в ОВД в понедельник в связи с обвинением в проведении несанкционированного митинга.