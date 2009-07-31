Саакашвили доволен уровнем подготовки грузинской армии

Президент Грузии Михаил Саакашвили доволен уровнем подготовки грузинских военных, сообщает агентство "Новости-Грузия". "Наша страна пережила войну с Россией, имеет армию и стоит на ногах", - заявил Саакашвили на закрытии учений "Щит 2009", которые в течение двух недель проходили на полигоне Орфоло на юге Грузии.

"Их (России) главная стратегическая задача была уничтожение наших вооруженных сил. Они не только это задачу не выполнили... Я вижу сегодня, что порыв нашей армии и уровень знаний выше, чем когда-либо, - сказал Саакашвили... - Что самое главное, это серьезный учет боевого опыта, который мы все получили в прошлом году".

Президент провел совещание с командующими бригад.

Удовлетворение проведенными учениями выразили депутаты парламента. Как заявил в беседе с журналистами председатель Комитета международных отношений Акаки Минашвили, грузинская армия может считаться самой боеспособной армией в регионе.

Учения с целью "совершенствования оборонительных операций" начались 13 июля, ими руководил начальник Объединенного штаба страны Деви Чанкотадзе, уточняет “Грузия-Онлайн”. Задачей было уничтожение вторгшегося с двух направлений противника и его тактических запасов.

В учениях принимали участие батальон 11-й пехотной бригады, танковая рота 3 пехотной бригады, взводы первой и второй артиллерийской бригады, зенитный дивизион, авиация, а так же представители частей специального назначения.